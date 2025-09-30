Advertisement
'ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେଳ ୩-୪ ଦିନ ଅଛି, ନ ହେଲେ ପରଣାମ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ...'କାହାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ଫ?

Trump Ultimatum to Hamas: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ହମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୩-୪ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ହେବ। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:27 PM IST

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ମନା କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ହମାସର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୁଲଚାଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି କି? ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ନୁହେଁ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯାହା ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ହମାସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ।

