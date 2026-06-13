Add Zee Business As A Preferred Source
App

Donald Trump: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବଢ଼ିଲା କୂଟନୈତିକ ଚାପ

Donald Trump: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:47 AM IST
Donald Trump: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବଢ଼ିଲା କୂଟନୈତିକ ଚାପ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Donald Trump: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବଢ଼ିଲା କୂଟନୈତିକ ଚାପ
Donald Trump0 min ago
2
weather report26 min ago
3
Top 10 News HeadlinesJun 12
4
Pulse Polio Vaccination ProgrammeJun 12
5
Odia NewsJun 12