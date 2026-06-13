Donald Trump: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବଢ଼ିଲା କୂଟନୈତିକ ଚାପ

Donald Trump: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହିଁ।
‘ଇରାନ ସହ ଡିଲ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୋକା’: ଟ୍ରମ୍ପ
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ୍’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାହା ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଧୋକା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେବେବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇରାନକୁ ସେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଲା କୂଟନୀତିକ ଚାପ:
ଏହି ବିବାଦ ଏବେ କେବଳ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଭାରତ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉଠାଇଛି।
ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜବାାବ ତଲବ କଲା ଭାରତ:
ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର ପ୍ରଭାରୀ ଜେସନ୍ ମିକ୍ସଙ୍କୁ ତଲବ କରିଥିଲା। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର କଥିତ “ଘାତକ ଓ ଜୀବନଘାତୀ” ଆକ୍ରମଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ନୂଆ ସଂକଟର ଆଶଙ୍କା:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ନୂଆ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷକରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ରୁଟ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।