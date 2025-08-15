Trump-Putin Meeting: 'କଥା ନ ମାନିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ', ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Trump-Putin Meeting: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଋଷୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୁଟିନ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବାରେ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ନିଜ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ। ଏହା ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଦେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁତିନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଦଳବଦଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କି? ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ ସମଗ୍ର ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦଖଲ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ସେ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ ମସ୍କୋକୁ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଋଷ ଏପରି ନ କରେ, ତେବେ ଏହା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାହକ ହରାଇପାରେ। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁକିଛିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟାରିଫ ନେବୁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଲା।