Donald Trump: ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରିଲାଏନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ନୂତନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ଏନର୍ଜୀ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିଫାଇନାରୀ ଟେକ୍ସାସର ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ 300 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ₹27.57 ଲକ୍ଷ କୋଟି) ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ। ତଥାପି, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବୃହତ ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିପୁଳ ନିବେଶ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆମର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ, ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେରିକା ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଜି, ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ରିଫାଇନିଂ ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲରେ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲ୍ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶୋଧନାଗାର ଆମେରିକାର ବଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆମର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସୁବିଧା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରିଫାଇନାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏହାର କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।

ଏହି ରିଫାଇନାରୀ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠାରୁ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ "ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ" ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁକିଛିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ରିଫାଇନାରୀକୁ ସେହି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ନୀତିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା, ପରମିଟକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଶକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହଜାର ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତାନିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

