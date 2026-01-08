Tariff on India: ଭାରତ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ କର ଲଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ !

Trending Photos
Tariff on India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇବ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 500 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଭୋଟ୍ ହୋଇପାରେ।
ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସେନେଟର୍ ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଲ୍ର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ହୋଇପାରେ।
ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେନେଟର ରିଚାର୍ଡ ବ୍ଲୁମେନ୍ଥଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଗତ ଏହି ବିଲ୍, ଜାଣିଶୁଣି ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଏହା ରୁଷକୁ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଉପରେ ଚାପ
ସେନେଟର ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେବ। ଗତ ବର୍ଷ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଏବଂ ରୁଷରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ତେଲ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହା କିଛି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମୋଟ ଟିକସ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିଥିଲା।
ଚୀନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କ
ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଟିକସକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଚୀନ୍ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସକୁ ୧୪୫ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସକୁ ୧୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ନୂତନ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୁସି ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା।"
ଚାଉଳ ଉପରେ ଟିକସ ଚେତାବନୀ
ଗତ ମାସରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ନୂତନ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଶସ୍ତା ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଆଲୋଚନା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକସ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରୁ। ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏହାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ।