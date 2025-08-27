Tariff war: ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
Zee Odisha

Tariff war: ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ଠାରୁ ଲାଗୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:40 AM IST

Tariff war: ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?

Tariff war: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାୟ $48.2 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚମଡ଼ା, ହୀରା, ଅଳଙ୍କାର, କାର୍ପେଟ ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଶୁଳ୍କ ଔଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନିର ମୂଲ୍ୟ ୪୦ ରୁ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଆମେରିକା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରପ୍ତାନି ବଜାର। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ୮୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୪୯.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ରପ୍ତାନିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଭାବୀ ଶୁଳ୍କ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ଔଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି, ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିର 4% ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ରହିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତର ଏହି କ୍ଷତି ବାଂଲାଦେଶ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବଳକା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍, ରୁଷ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଘାଟାରେ ଅଛି। ଭାରତର ମୋଟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନିର 20% ଆମେରିକା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରତ୍ନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରପ୍ତାନିର 30% ଆମେରିକାକୁ ଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି କରୋନା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

