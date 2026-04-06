Trump on Iran Protestor Death: ଇରାନର ୪୫ ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି

Trump on Iran Protestor Death: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରବିବାର, ୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁର୍ଦ୍ଦମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି କୁର୍ଦ୍ଦମାନେ କିଏ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 30 ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ଏହି ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁର୍କୀ, ଇରାନ, ଇରାକ ଏବଂ ସିରିଆ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସୁନ୍ନି ମୁସଲମାନ, ଏବଂ ଇରାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇରାନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ରଣନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି।
୪୫,୦୦୦ ମୃତ୍ୟୁର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଇରାନ ଶାସନର ବର୍ବରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସରକାର ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତଥାପି, ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସରକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ତୀବ୍ରତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର, ଏପ୍ରିଲ ୭, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଖୋଲା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟସୀମା ପରେ, ଆମେରିକା ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳବାରର ସମୟସୀମା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ।