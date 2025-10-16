Donald Trump On Modi: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି: ଋଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବନି ଭାରତ, ମୋଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୃତି

Trending Photos
Donald Trump On Modi:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଡିତ, ଯାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ଭାରତର କେବଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ୟୁକ୍ରେନୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରୁଷୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ," ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ରୁଷ ପାଣ୍ଠି ପାଉଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଏବେ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦେଶକୁ ତା' ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରୁଷର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଏ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ-ରୁଷ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଭାରତ ତେଲ କିଣୁଛି, ଏବଂ ବଦଳରେ ରୁଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେଣୁ, ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା ଘଟୁ ଏବଂ ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ କେବେ ହେବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଚାରି ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ।