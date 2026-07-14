Add Zee Business As A Preferred Source
App

Donald Trumps: 'ପିକଏକ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍'କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଆମେରିକା? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

ଏହି ଗୁପ୍ତ ଭୂତଳ ସ୍ଥାପନା ଇରାନର ନତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ୟୁରେନିୟମ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:10 PM IST
Donald Trumps: 'ପିକଏକ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍'କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଆମେରିକା? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ମୋହର
Odisha cabinet meeting1 hr ago
2
SCERT Former Director Arrested1 hr ago
3
Prabhat Biswal BJP2 hrs ago
4
Argentina vs England3 hrs ago
5
Samay Raina11:31 AM IST