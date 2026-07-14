Donald Trumps: 'ପିକଏକ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍'କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଆମେରିକା? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

Donald Trumps: ଇରାନର ଜାଗ୍ରୋସ ପର୍ବତମାଳା ତଳେ ଥିବା କଥିତ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର 'ପିକଏକ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍' (କୁହ୍-ଏ-କୋଲାଙ୍ଗ ଗଜ୍ ଲା)କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।
ଏହି ଗୁପ୍ତ ଭୂତଳ ସ୍ଥାପନା ଇରାନର ନତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ୟୁରେନିୟମ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି।
ରଏଟର୍ସ ଓ ଦ ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁରଙ୍ଗ ଏତେ ଗଭୀରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ବଙ୍କର-ବଷ୍ଟର ବୋମା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ନଜର ପିକଏକ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ସେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୫ରେ ନତାଞ୍ଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିକଏକ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଇରାନ କହିଆସୁଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଆସେମ୍ବଲି ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାପନାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାଧ୍ୟମ ଓ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଇରାନ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନାହିଁ।