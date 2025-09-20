H-1B ଭିସାକୁ ନେଇ ଏପରି କାହିଁକି ନିଷ୍ପତି ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ଫ? ଏହା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?

H1B Visa New Rules: ଆମେରିକାରେ ଏଚଓ୍ବାନ-ବି (H1-B) ଭିସା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H1-B ଭିସା ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ନିୟମ କ’ଣ?
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H-1B ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ $100,000 ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ₹8.8 ମିଲିୟନ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ନୂତନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଦେୟର ପ୍ରମାଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟରେ,ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେ ଦେୟ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଆବେଦନକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (DHS) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଆମେରିକା ବାହାରୁ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦେୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ,ତେବେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ।
କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକା ପ୍ରବାସନକୁ କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କାରଣ H-1B ଭିସାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି,ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପୈଠ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ H-1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ଗତ ବର୍ଷ,ଭାରତ H-1B ଭିସାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ୭୧ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ୧୧.୭ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। H-1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ବୃତ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ। ଏଥିରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟେକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଗତ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ।
H-1B କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ US-ଭିତ୍ତିକ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ପିଏଚ୍-ଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବାଧିକ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ କାମ କରିପାରିବେ।
ଆମେରିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା (STEM) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ H-1B ଭିସାଧାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାକିରିରେ କାମ କରନ୍ତି। H-1B ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଦରମା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ($118,000) ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିୟମ କାହିଁକି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା?
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ନିୟମ H-1B କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଚାକିରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, IT କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି ଯେ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆବେଦନ ସୀମିତ ହେବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହି ମୋଟା ଦରମା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବ। ତଥାପି, ସମାଲୋଚକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
H-1B ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ?
ଆମେରିକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ 85,000 H-1B ଭିସା ଜାରି କରେ। ନୂତନ ନିୟମ ସହିତ, ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଭିସା ଧାରକ ବାର୍ଷିକ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଫି ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତେବେ ସେମାନେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ,ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କମ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ,ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବାର ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ H-1B ଭିସା ଅସ୍ଥାୟୀ (ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ),ଅନେକ ଭିସାଧାରୀ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ (ଏକ ସବୁଜ କାର୍ଡ) ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନୂତନ ଫି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ,ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପଥକୁ ଧୀର କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିପାରେ।