US-India trade: ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ହଟିପାରେ ୨୫% ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କ, ସଂକେତ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ!

ୱାଶିଂଟନ୍: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ତିକ୍ତତା ଏବେ କମିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ୨୫% 'ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଶୁଳ୍କ' (Punitive Tariff) କୁ ହଟାଇବା ନେଇ ଆମେରିକା ଏବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭାରତ ଉପରେ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଋଷିଆ ତେଲ କିଣିବା ରୋକିବାକୁ ଥିଲା ଚାପ
ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଋଷିଆଠାରୁ ଭାରତ ଯେପରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନକିଣେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଣନୀତିକୁ ସେ ଏକ "ବଡ଼ ସଫଳତା" ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆମେରିକାର ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବେ ଋଷିଆଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବହୁଳ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏପରିକି ଏହି କାରବାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଳ୍କ ହଟିବା ପଥ ପରିଷ୍କାର
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବେସେଣ୍ଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଶୁଳ୍କ ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି।" ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଚାପ ପକାଇବା ରଣନୀତି କାମ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦଣ୍ଡମୂଳକ କଟକଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ନିଜର ୟୁରୋପୀୟ ମିତ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବେସେଣ୍ଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଋଷିଆଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ସହ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଆଶାରେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏପରିକି ଭାରତଠାରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଶକ୍ତି (Refined Energy) କିଣିବା ୟୁରୋପର ଏକ "ମୂର୍ଖାମୀ" ଥିଲା ବୋଲି ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।