H-1B ଭିସାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। H-1B ଭିସା ଧାରକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତ
Trending Photos
H-1b Visa Fee: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। H-1B ଭିସା ଧାରକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନୂତନ H-1B ଭିସା ନିୟମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନା ଲେଭିଟ୍ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଏବଂ କିପରି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
US President Trump's Executive Order to raise the H-1B visa fee to $100,000, White House Press Secretary Karoline Leavitt tweets, "To be clear, this is NOT an annual fee. It’s a one-time fee that applies only to the petition. Those who already hold H-1B visas and are currently… pic.twitter.com/yNkQmnUJF4
— ANI (@ANI) September 20, 2025
ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ
କାରୋଲିନା ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନୂତନ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଫି କେବଳ ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ଫି ନୁହେଁ। ଏହି ଫି ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିସା ଧାରକ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭିସା ଧାରକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ଫି କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭିସା ଧାରକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ସେବା (USCIS) ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନୂତନ ଫି ନିୟମ କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଆଜି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଆଦେଶ
ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନା ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନୂତନ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଶୁଳ୍କ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ରାତି ୧୨ଟାରୁ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ସାଢେ ୯ଟା)କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର H-1B ଭିସା ଧାରକମାନେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲଟେରୀ ଚକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିସା ଧାରକ ଏବଂ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ।
କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି ଏଚ-1ବି ଭିସା ଫି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେରିକା ସରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଇଟି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ H-1B ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ H-1B ଭିସା ଧାରକ ଭାରତୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ଆପଲ୍ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।