Nobel Peace Prize 2025: ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲେ 'ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର'

Nobel Peace Prize 2025: ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Nobel Peace Prize 2025: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନରୱେର ଓସ୍ଲୋରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି> ଯାହା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନରୱେଜିଆନ ନୋବେଲ କମିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜର ସେବା କରିବାରେ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର କିଛି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସଫଳତା, ଯେପରିକି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ନୋବେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କମିଟି ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ କିଏ?
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କ ଜନ୍ମ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭ ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ସେ ଭୋଟ୍ ମନିଟରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସୁମାଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟେ ଭେନେଜୁଏଲାର ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ। ସେ ୨୦୧୧-୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେନେଜୁଏଲାର ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ରେ BBC ର ୧୦୦ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳା ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକାର ୧୦୦ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ୨୦୨୪ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୋରିନା ୟୋରିସ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜାପାନୀ ସଂଗଠନ ନିହୋନ ହିଡାଙ୍କୟୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ହିରୋସିମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।