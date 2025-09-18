Donald Trump's: ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିମାନ, ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିମାନ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆକାଶରେ ଏକ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ବିମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଶାଳ ବିମାନର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ପିରିଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୧

Donald Trump's: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିମାନ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆକାଶରେ ଏକ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ବିମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଶାଳ ବିମାନର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ପିରିଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ୧୩୦୦ ଫୋର୍ଟ ଲଡରଡେଲ୍ ରୁ ବୋଷ୍ଟନ୍ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲଙ୍ଗ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା।

ଡେଲି ମେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନଟି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିମାନର ନିକଟତର ହୋଇଗଲା। ଉଭୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସମାନ ରୁଟରେ ଉଡୁଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଲଟ୍ ତା’ପରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ବିମାନ ପରସ୍ପରଠାରୁ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପରିଧି ବାହାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାଡାର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୧୧ ମାଇଲ ଦୂରତାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ "ଷ୍ଟପ୍ ଦି ଟ୍ରମ୍ପ କୋଏଲସନ୍" ନାମକ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ୧୬୦୦ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା, କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।

