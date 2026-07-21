Sikkim Landslide: ସିକିମରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିକିମର ନାମଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ସିଙ୍ଗଟମ୍ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, STNM ହସ୍ପିଟାଲ (ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍) ଏବଂ ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ NHPC ଅଧିକାରୀ, SDRF, NDRF, ସିକିମ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। SSDMA ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ସମାରଡୁଙ୍ଗ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପ୍ରବେଶପଥ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମରଡୁଙ୍ଗ-ମାମରିଙ୍ଗ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । PTI ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି।
ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ଖସିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ କମ୍ ଭିଜିବିଲିଟି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
Also Read- ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମହିଳା IIC ନିଲମ୍ବିତ