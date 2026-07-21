Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sikkim Landslide: ସିକିମରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ NHPC ଅଧିକାରୀ, SDRF, NDRF, ସିକିମ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:55 AM IST
Sikkim Landslide: ସିକିମରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ
Accident News39 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Non Teaching StaffJul 20
4
IAS reshuffleJul 20
5
top 10 news todayJul 20