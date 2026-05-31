Twisha Sharma: ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ...

Zee OdishaOdisha National-InternationalTwisha Sharma: ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ...

Twisha Sharma: ମଡେଲ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଏବଂ ଶାଶୁ ଗିରିବାଳା ସିଂହ ନୂଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଛି।

 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 31, 2026, 01:13 PM IST

ସିବିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସମର୍ଥ ଏବଂ ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମିତ୍ ନାମକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସମର୍ଥ ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପିଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦର କାରଣ:
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତ୍ୱିଶଙ୍କ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନେ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପଚରାଉଚରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତ୍ୱିଶା ଏବଂ ସମର୍ଥ ଉଭୟ କେମିକାଲ ନିଶା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତ୍ୱିଶାଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଗିରିବାଳା କାହିଁକି ସମର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇଗଲେ?

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶାଶୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତି ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗିରିବାଳାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କାହିଁକି ସମର୍ଥଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମର୍ଥ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ।

CBI ବେଲ୍ଟର ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବ:
ସମର୍ଥ ଏବଂ ଗିରିବାଲା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୱିଶା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେହି ବେଲ୍ଟର ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ CBI କରିବ। ଏହା ବେଲ୍ଟର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମାମଲାରେ, ଭୋପାଳ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଇଥିଲା, ଯାହା ମାମଲାକୁ ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ତଥାପି, କଟାରା ହିଲ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଯୁକ୍ତ କନଷ୍ଟେବଳ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଗିରିବାଳା ଏବଂ ସମର୍ଥଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଅପରାଧ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଏକ ୩୪ ମିନିଟର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ହଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ।

