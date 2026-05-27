Twisha Sharma Bhopal Case: ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା...

Twisha Sharma Bhopal Case: ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଗିରିବାଲା ସିଂହ ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୪୬ଟି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନମ୍ବର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆବେଦନ ପରେ, ଭୋପାଳ ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ସିଡିଆର୍ (କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ) ଏବଂ ଟାୱାର ଲୋକେସନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି...
୪୬ କଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି:
ପୂର୍ବତନ ଭୋପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କ ବୋହୁ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ୪୬ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହିଁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଟାୱାର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନହୁଏ।
ସିବିଆଇର ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ପରେ ଭୋପାଳ ପୋଲିସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ତ୍ଵିଶା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ତ୍ଵିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୩ ଦିନ ପରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଏହି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସିବିଆଇର କଠୋରତା ପରେ ହିଁ ଭୋପାଳ ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଥିଲା।
ଷ୍ଟୋରହାଉସରେ ଜମା ହୋଇଥିବା AIIMS ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍:
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ, ପୋଲିସ AIIMS ଭୋପାଳ ସହ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ତ୍ଵିଶାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହାସଲ କରିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସରକାରୀ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେଜ୍ ଜମା କରିଛି।