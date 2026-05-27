Twisha Sharma Case: ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ଜାମିନ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ସଂରକ୍ଷଣ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 27, 2026, 08:31 PM IST

Twisha Sharma Case: ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ମୃତ ମଡେଲ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ଶାଶୁ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)କୁ ମଧ୍ୟ ମାମଲାର ଏକ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆବେଦନରେ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ମଡେଲ-ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାମିନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଆଗୁଆ ଜାମିନକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ କହିଥିଲେ, "ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ଆଧାରରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବ। ଏଫଆଇଆର ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ଦେବାର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଡାଏରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା।"

ମେହେଟ୍ଟା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ
ପ୍ରଥମେ, ସେ ଜାମିନର ସମୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏଫଆଇଆର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଡାଏରୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନୋଟ୍, ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରହିଛି।

ସିବିଆଇ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସମୟରେ ଗିରିବାଲାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।" ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସମୟରେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖି ଓକିଲ ଏନୋଶ ଜର୍ଜ ସିବିଆଇର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।

"ଯଦି ସେମାନେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଆଚରଣ ଆଧାରରେ ଜାମିନ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଯିବା ମୋର ଏକ ପ୍ରତିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥାଏ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମୁଁ ଆବେଦନରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ବୋଲି ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗିରିବାଲା ସିଂହ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ତ୍ଵିଶାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲ ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସିବିଆଇକୁ କାହିଁକି ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। "ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଗୁଆ ଜାମିନକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା: ପ୍ରଥମତଃ, ତ୍ଵିଶାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାଖଲ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାମଲା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଳତଃ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇର ନାମ ଯୋଡାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ତ୍ଵିଶାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, କୋର୍ଟ ଏବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ସଫଳ ହେବୁ," ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି।

