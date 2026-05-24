Twisha Sharma Case: ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଝଟକା ଦେଲା ପରି ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂ...କହିଲେ ମୁଁ...

Twisha Sharma Case: ସାରାଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ସହ ଆଜମେର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୱିଶା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚାପରେ ଥିଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରି ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏଠାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ନେଇ ଯାଅ।"
ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାଇ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ମେଜର ହର୍ଷିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୨ ମେ ରାତିରେ, ଟ୍ୱିଶା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ସମର୍ଥ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଟ୍ୱିଶା ଏବଂ ସମର୍ଥଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଗିରିବାଲା ସିଂହ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ୱିଶା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍, ଶୁକ୍ରବାର, ସମର୍ଥ ସିଂହ ଜବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜବଲପୁର କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜବଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭୋପାଳ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ସାତ ଦିନର ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ସମର୍ଥ ସିଂହଙ୍କ ମା, ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ନୋଟିସକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ କୋର୍ଟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସମର୍ଥ ସିଂହ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଗିରିବାଲା ସିଂହ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେବି ଅନୁତାପ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଉଭୟ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୧୨ ମେ ୨୦୨୬ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା। ଶାଶୁ ଗିରିବାଳା ସିଂହ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ପିତା ନବନିଧି ଶର୍ମା ଜ୍ୱାଇଁ ସମର୍ଥ ସିଂହ, ତାଙ୍କ ମାତା ଗିରିବାଳା ସିଂହ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେୟାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବା, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ୱିଶାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟିଛି।
