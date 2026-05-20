Zee OdishaOdisha National-InternationalTwisha Sharma Case: ଦେଶକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଲା ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରିବାର

Twisha Sharma Case: ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୧୨ ମେ ରାତିରେ ଭୋପାଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୂ ଘରେ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ୧୨ ମେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୨୬ ସମୟରେ ଘରର ଛାତର ଏକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ ରଶିରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 20, 2026, 08:28 PM IST

Twisha Sharma Case: ଦେଶକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଲା ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରିବାର

Twisha Sharma Case: ବୁଧବାର ଦିନ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୋପାଳର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହପରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତା ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ପିତାମାତା ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଗୌର ସିଟି-୨ ଟାଉନସିପରେ ରୁହନ୍ତି। ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୧୨ ମେ ରାତିରେ ଭୋପାଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୂ ଘରେ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ୧୨ ମେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୨୬ ସମୟରେ ଘରର ଛାତର ଏକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ରିଙ୍ଗ ରଶିରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

୧୩ ମେରେ ଭୋପାଳର ଏମ୍ସ ଫୋରେନସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଗଳାଚିପି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ବେକର ଉପର ତୃତୀୟାଂଶ ପାଖରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଏକ ଦୁଇଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟର୍ନର ଲିଗେଚର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫାଶି ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ରିପୋର୍ଟରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଅନେକ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏଥିରେ ବେକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଷିହୋଇଥିବା, ବାମ ଉପର ହାତ, ବାମ ହାତ, ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ଏବଂ ଡାହାଣ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଏବଂ ବାମ ଶରୀରରେ ଅନେକାଞ୍ଚଳ ଓ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଏକ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁହଁ ପଚାପଡ଼ିଥିବା, କାନ ଏବଂ ନଖରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାହାଣ ଆଖି ପାଖରେ ଆଘାତ ସହ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

