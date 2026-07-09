Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ୩ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ସାଂସଦ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 09, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:15 PM IST
ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ୩ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ସାଂସଦ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
State Election Commission: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ,୨୧ରେ ଉଚ୍ଚସ
State Election Commission46 min ago
2
Odia News56 min ago
3
Indian Army1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Rain Alert2 hrs ago