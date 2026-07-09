ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ୩ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ସାଂସଦ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଟିଏମସିର ତିନି ଜଣ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ଦେବ, ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାରିକ । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଟିଏମସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଜେପି ନେତା ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ତିନି ନେତା ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଟିଏମସି ଟିକେଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନିତୀରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଯେ, ଟିଏମସି ଛାଡିଥିବା ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ।