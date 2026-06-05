Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238167
Zee OdishaOdisha National-InternationalFire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

Fire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ନୋଏଡ଼ା: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ସେକ୍ଟର 52ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପିଜିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେକ୍ଟର 75 ସ୍ଥିତ IVY କାଉଣ୍ଟି ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। IVY ସୋସାଇଟିର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

Fire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

Fire in Noida:ନୋଏଡ଼ା: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ସେକ୍ଟର 52ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପିଜିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେକ୍ଟର 75 ସ୍ଥିତ IVY କାଉଣ୍ଟି ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। IVY ସୋସାଇଟିର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାସିନ୍ଦା ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅନେକ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହଲାରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଚାରିପାଖରେ ଘନ ଧୂଆଁ ଖେଳିଗଲା। ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡ ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନିଆଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ସୋସାଇଟି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରି ନିଆଁକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ
ତୁରନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ତଥାପି, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି।

ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଉଚ୍ଚ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ।

Also Read: Road Accident: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Also Read: Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Fire in Noida
Fire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ,ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ....
road accident
Road Accident: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି....
puri news
Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ