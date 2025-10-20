Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2968686
Zee OdishaOdisha National-International

Plane Crash: ଦୀପାବଳିରେ ସମୂଦ୍ରରେ ଖସି ପଡିଲା ବିମାନ, ୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଂକଂରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନବନ୍ଦର କାରରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିମାନରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:12 AM IST

Trending Photos

Plane Crash: ଦୀପାବଳିରେ ସମୂଦ୍ରରେ ଖସି ପଡିଲା ବିମାନ, ୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Plane Crash: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଂକଂରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନବନ୍ଦର କାରରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିମାନରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘଟିଥିଲା ​​ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ବିମାନଟି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୫୦ମିନିଟରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା।

ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ବିମାନବନ୍ଦର ଯେଉଁ ରନୱେରୁ ମାଲବାହୀ ବିମାନଟି ଖସିପଡ଼ିଥିଲା ​​ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦୁଇଟି ରନୱେ ଖୋଲା ରହିଛି, ଯାହା ଅବତରଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ରନୱେରେ ଅବତରଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ଏକ ତୁର୍କୀ ମାଲବାହୀ ବିମାନ ଥିଲା ବୋଇଂ ୭୪୭।

ଏମିରେଟ୍ସ ସ୍କାଏ କାର୍ଗୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିମାନଟି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର EK9788, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଅଲ୍ ମାକତୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହଂକଂର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

plane crash
Plane Crash: ଦୀପାବଳିରେ ସମୂଦ୍ରରେ ଖସି ପଡିଲା ବିମାନ, ୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
top 10 news today
Top 10 News: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବରେ ୨ଟି ନୂତନ ଗିନିଜ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
road accident
Road Accident: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ...ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odia News
ବିହାର ଓ ୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
Odia News
ବାଣ ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ