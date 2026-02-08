Surajkunda Accident: ହରିଆଣାର ସୁରଜକୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାମଦୋଳୀ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Surajkunda Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ମେଳାରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫାଟକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପିଲା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୋଳି ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି କମିଶନର (ଡିସି) ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆୟୁଷ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୧୫ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା।
सूरजकुंड मेले में एक दिन में 2 बड़े हादसे हुए. पहले गेट गिरा जिसमें एक बच्चा घायल हुआ. उसके बाद एक बड़ा झूला टूट गया जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.#surajkundmela2026 pic.twitter.com/z4SMyyl0CB
— Versha Singh (@Vershasingh26) February 7, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଲୋକ ଦୋଳିରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଜଣେ ଷ୍ଟଲ୍ ଅପରେଟର ରାଘବ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଗ୍ରୀଲ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ମେଳାରେ ନିଜର ଷ୍ଟଲ୍ ଚଳାଉଥିବା ରାଘବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଶାସନର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମେଳାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ମେଳାରେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା
ଏହି ସମୟରେ, ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ମେଳାର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2 ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସିଟି/ଏମ୍ଆରଆଇ କରାଯାଇଥିଲା।