Pehlgam Terror Attack: ପେହଲଗାମ ଘଟଣାରେ ଏନଆଇଏର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିଲା ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ

Pehlgam Terror Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଏପ୍ରିଲ 2025 ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ସୋମବାର ଜମ୍ମୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ୧୫୯୭ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଦାଚିଗାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମର ବୈସାରନ ଉପତ୍ୟକାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ କିଲିଂର ଏକ ମାମଲା ଥିଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା।
ଚାର୍ଜସିଟରେ ନାମିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସାଜିଦ ଜଟ୍ଟ, ଯିଏକି ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଏବାର (LeT)ର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF)ର ମୁଖ୍ୟ। ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଡାଚିଗାମ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ଅପରେସନ ମହାଦେବରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସୁଲେମାନ ଓରଫ ଫୈଜଲ ଜଟ୍ଟ, ହମଜା ଆଫଗାନି ଏବଂ ଜିବ୍ରାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT) ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ସି, ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା, ସହଯୋଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ୨୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀ, ପରଭେଜ ଅହମ୍ମଦ ଜୋଥାର ଏବଂ ବଶିର ଅହମ୍ମଦ ଜୋଥାର (ପହଲଗାମର ବାସିନ୍ଦା), ଯେଉଁମାନେ ୨୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ NIA ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ପରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍, ପାକିସ୍ତାନୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ କରାଯିବ।