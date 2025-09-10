Delhi Police: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା,୨ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ

Delhi Police: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ATS ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Delhi Police: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ATS ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଫତାବକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦାନିଶ ଓରଫ ଆଶାର ଦାନିଶକୁ ରାଞ୍ଚିରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ISIS ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,ଗିରଫ ଦାନିଶ ବୋକାରୋର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଦାନିଶ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଡାରରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ (ISIS) ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଗଠନର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ଏହି ମିଳିତ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୬ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଇଏସଆଇଏସର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।