Airport: କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି,ଦେଶରେ ୧୦୦ଟି ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ

Trending Photos
Airport: ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ୧୦୦ଟି ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। (UDAN 2.0) ଉଡାନ୍ ୨.୦ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ପାଇଁ (IVFRT) ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୩୨ଟି (new features)କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। (UDAN) ଉଡାନ୍ ଯୋଜନାରେ ୨୮,୮୪୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ୧୦୦ଟି ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୦୦ କୋଟି ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୨,୧୫୯ କୋଟି ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋଡ୍ ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏ-ହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଯେଉଁ ସହର ଜମି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।। ସେହି ସହରକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
୨୦୦ଟି ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ:
ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ୨୦୦ଟି ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ପରିବହନର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ୩,୬୬୧ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ବିମାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ବିମାନ କିଣାଯିବ। ଏ-ଥିପାଇଁ ୪୦୦ କୋଟି ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି।
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଭାରତ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିସା, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ (୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୧୮୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି (UDAN) ଉଡାଣ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଦେଶର ଛୋଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଉଡାଣ ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ (୨୦୩୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ୨୮,୮୪୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତୃତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତ ୨୦୨୫ରୁ ୨୦୩୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।