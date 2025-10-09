Advertisement
ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ୪୬୮ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି, ସେନାକୁ ମିଳିବ ହାଲୁକା ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ମିସାଇଲ୍

India-UK Defence Deal: ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରିଟେନ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହାଲୁକା ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯୋଗାଇବ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:58 PM IST

India-UK Defence Deal: ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରିଟେନ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହାଲୁକା ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯୋଗାଇବ। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ୪୬୮ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩,୮୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।

ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କଲା ବୟାନ
ୟୁକେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର (୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫) ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ୟୁକେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପର ଗଭୀର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକେର ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ କମ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ମିସାଇଲ୍ (LMMs) ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ୟୁକେର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।"

ଏହି କମ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯାହାକୁ ମାର୍ଟଲେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବାୟୁରୁ ବାୟୁ, ଭୂ-ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁ ଏବଂ ଭୂ-ପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କାରଣ ଭାରତ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲଞ୍ଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲଫାଷ୍ଟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପରି ସମାନ।"

ୟୁକେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ହାଲୁକା-ଓଜନ ବହୁଭୂମିକା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବାବେଳେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଥିବା ଆଧୁନିକ, ହାଲୁକା ଏବଂ ବହୁଭୂମିକା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶୀଘ୍ର ଜବାବ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହି ହାଲୁକା ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ମିସାଇଲ୍ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ରଣନୈତିକ କ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

