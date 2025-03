Ukraine president Volodymyr Zelenskyy: ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଜାରି କଲେ ଜେଲେନସ୍କି

Ukraine president Volodymyr Zelenskyy:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିତର୍କର ତିନି ଦିନ ପରେ ସୋମବାର ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡୋମିର ଜେଲେନସ୍କି ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ x ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେରିକା।

ପ୍ରକୃତରେ ଶୁକ୍ରବାର (୨୮ ଫେବୃଆରୀ) ଆମେରିକାର ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି Xରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଆମେରିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ।" ଭିଡିଓରେ ଜେଲେନସ୍କି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲୁ। ଏହା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା। "ୟୁକ୍ରେନରେ ଆମର ସ୍ଥିରତା ଆମର ସହଭାଗୀମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ।"

As a result of these days, we see clear support from Europe. Even more unity, even more willingness to cooperate.

Everyone is united on the main issue – for peace to be real, we need real security guarantees. And this is the position of all of Europe – the entire continent. The… pic.twitter.com/inGxdO8jQz

