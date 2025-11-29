Advertisement
UN warning Pakistan: ପାକିସ୍ତାନକୁ UN ଦେଲା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ? ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

UN warning: ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ (UNHRC) ଭୋଲକର ତୁର୍କ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

 

Nov 29, 2025, 04:11 PM IST

UN warning Pakistan: ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କହିଛି ଯେ ଏହା ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

UNHRC ମୁଖ୍ୟ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ 
ପାକିସ୍ତାନର ୩୬ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଭୋଲକର ତୁର୍କଙ୍କ ବୟାନ ଆସିଛି। ଭୋଲକରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବାଧିକାରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।

ଭୋଲକର ତୁର୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅଧୀନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହା ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।"

୨୬ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ କ’ଣ?
ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ୨୬ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପାସ୍ କରି ସଂଘୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତ (FCC) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

