Taratala Accident: ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୫ ମୃତ, ଅନେକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା

Taratala Accident: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ତାରାତଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପୋ ନିକଟରେ ବୁଧବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମର ଛାତ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଅତି କମରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ୫୫ ଜଣ ଲୋକ ଅବଶେଷ ତଳେ ଫସିରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ସମୟରେ ଗୋଦାମରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଢଳେଇ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Visuals from SSKM Trauma Care Unit where the injured people are being admitted after an under-construction godown shed collapsed in Taratala. pic.twitter.com/iBIfjXymms
— ANI (@ANI) June 24, 2026
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ପୋଲିସ, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ, ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ ଏବଂ ସେନାର ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଏସ୍ଏସ୍କେଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ କଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଲୁହା ରଡ୍ କାଟି ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସମୟ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି।
2 Killed Several trapped after under-construction warehouse shed collapses at Taratala in Kolkata pic.twitter.com/RduZYY8rTn
— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) June 24, 2026
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଳବା ତଳେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, “ମୋର ଗୋଡ଼ କାଟିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଦିଅ।” ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅଙ୍କିତ ସିଂହ ଉକ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଓ ସଂରଚନା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।