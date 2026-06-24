Add Zee Business As A Preferred Source
App

Taratala Accident: ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୫ ମୃତ, ଅନେକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା

ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ସମୟରେ ଗୋଦାମରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଢଳେଇ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:11 PM IST
Taratala Accident: ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୫ ମୃତ, ଅନେକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RBI Governor: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା କମ୍...ଜାଣନ୍ତୁ ବଢିବ ନା କମିବ ଆପଣଙ୍କ EMI
RBI Governor29 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Keonjhar News1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Sujata Kartikeyan1 hr ago