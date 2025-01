Income Tax ରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭଲ ଖବର? ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ PM ଦେଲେ ସଙ୍କେତ

PM Modi on Budget 2025​: ୧୮ତମ ଲୋକସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଯଥା ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ, ବିଶେଷକରି କରଦାତାଙ୍କ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଆୟକରରେ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ କରଦାତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ବଜେଟରେ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଏକ ସୂଚନା ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

କଣ କହିଛନ୍ତି ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି?

ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସଂସଦ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଥିଲେ - "ମୁଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏପରି ଅବସରରେ ଆମେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ।" ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଟିକସ ରିହାତି ମିଳିବା ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆୟକରରେ ରିହାତି ମିଳେ ତେବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିବ।

