ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ରାହୁଲ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକତା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିତର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଛିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେବି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଶିରୋନାମା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଧ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ।
ଆମର ସରକାର ଗୃହରେ NEET ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଧ ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଭାରତର ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯାନରେ ପହଣ୍ଡି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଦଳରେ ନିଶ୍ଚିତତା, ସ୍ଲୋଗାନ ବଦଳରେ ସମାଧାନ ଏବଂ ହୋହଲ୍ଲା ବଦଳରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ।
ଆମେ କେବଳ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଋଣୀ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ସରକାର ଏହା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
Also Read- ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ