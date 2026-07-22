Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ରାହୁଲ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକତା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିତର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଛିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:14 AM IST
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Image Credit: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ
Odia News44 min ago
2
Top 10 newsJul 21
3
NEET ControversyJul 21
4
Odisha Jail AI CameraJul 21
5
Rahul Gandhi ProtestJul 21