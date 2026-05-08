Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3209385
Zee OdishaOdisha National-InternationalWest Bengal Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅମିତ ଶାହା, ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ

West Bengal Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅମିତ ଶାହା, ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ସେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହା ପରେ, ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ନୂତନ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 08, 2026, 01:37 PM IST

Trending Photos

West Bengal Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅମିତ ଶାହା, ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ

West Bengal New CM: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ସେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହା ପରେ, ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ନୂତନ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଐତିହାସିକ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

 

ଅମିତ ଶାହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜେପିକୁ ଦେଇଥିବା ଅପାର ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।" କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କୋଲକାତାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୌମିତ୍ର ଖାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବର ଦିନ, ଏହା ଏକ ଉତ୍ସବର ଲହରୀ କାରଣ ଜନନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏବଂ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ, ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜିତିଛୁ। ଏହି ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ।"

 

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ଜପ କରୁଛନ୍ତି।"

ବିଜେପି ସାଂସଦ ରାହୁଲ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଯେଉଁ ଅହଂକାରୀ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ୪ ତାରିଖ ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କଥା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ; ୬ ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।"

ଶ୍ୟାମପୁକୁରରୁ ବିଜେପିର ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଙ୍ଗଳା ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋରତାର ଅବସାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ (ମମତା ବାନାର୍ଜୀ) ପ୍ରଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

 

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିକାଶର ପଥରେ। ବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗେଇ ଆସିବ। କାଲି ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମହିଳା ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଙ୍ଗଳା ଆଗରେ ରହିବ।

Also Read: WB Politics: ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଏ ଚଲାଇବ ସରକାର

Also Read: Odisha Weather Report: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା

Also Read: Odisha News: ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବିଧାୟକ
west bengal new cm
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅମିତ ଶାହା, ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ
operation sindoor
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣଠାରୁ କୂଟନୈତିକ ଘେରାବନ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଭାରତର ଯୁଦ
bhubaneswar news
ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୫ ଗିରଫ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
operation sindoor
Operation Sindoor: ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା