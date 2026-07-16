Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST
ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କୋଏଲ ମଲିକ୍‌
Koel Mallick2 hrs ago
2
Weekly Horoscope2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
IRCTC8:10 AM IST
5
weather news5:47 AM IST