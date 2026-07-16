ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସଏଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅମିତ ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇଲି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି।
ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। 'ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ'ରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ; ଏବଂ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତା'ର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ।" ତେଣୁ, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଚକ୍ର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ - ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏଡାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାକୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଅପାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
Also Read- TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କୋଏଲ ମଲିକ୍