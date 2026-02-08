ନକ୍ସଲବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ

Advertisement
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:50 PM IST

Amit Shah High Level Meeting: ରାୟପୁରର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନକ୍ସଲବାଦ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ୫୦ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।

ବୈଠକ ସମୟରେ, ନକ୍ସଲ ନେଟୱାର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା, ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତରକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଆଦିବାସୀ ଡିଭିଜନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ଗୃହ), ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି), ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଡିଜିପି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ୫୦ ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ, ଏହି ବୈଠକକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମିତ ଶାହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, "ନକ୍ସଲ ହିଂସାର ଗଡ଼ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼, ବିଜେପିର ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଧୀନରେ ବିକାଶର ସମାର୍ଥକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାକାର ଯୁବକମାନେ କ୍ରୀଡା, ଫୋରେନସିକ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାୟପୁରରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅମିତ ଶାହ ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ବସ୍ତର ପାଣ୍ଡୁମ୍ ର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ ସକାଳ ୧୧ଟା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ରାୟପୁରରୁ ଦାନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତା'ପରେ ସେ ଦାନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବସ୍ତର ପାଣ୍ଡୁମ୍ ସ୍ଥାନକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ୫ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ତା'ପରେ ସେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା୨୦ରେ ଜଗଦଲପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

