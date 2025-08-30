Ashwini Vaishnaw: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇବେ ରୋଜଗାର

Tempered Glass Manufacturing: କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଦିନ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର-୬୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପ୍ଟିମସ୍ ଇନଫ୍ରାକମ୍ ଲିମିଟେଡର ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ।
Tempered Glass Manufacturing: କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଦିନ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର-୬୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପ୍ଟିମସ୍ ଇନଫ୍ରାକମ୍ ଲିମିଟେଡର ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମଦାନି କରାଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨.୫ କୋଟି ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
India’s first Tempered Glass (for mobile devices) manufacturing plant.
2.5 crore ‘Made in India’ tempered glass units annually!
Noida pic.twitter.com/UBIE0b3KOn
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 30, 2025
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ
ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଗତି କରିଛି। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଛଅ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଆଠ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, ସର୍ଭର, ରାଉଟର ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ଏଠାରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହି ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ କାରଖାନା ସମାନ ସିରିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
'ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି'
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯାହା କେବଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସର୍ଭର, ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଏବେ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁକିଛି ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ।