Ashwini Vaishnaw: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇବେ ରୋଜଗାର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2902684
Zee OdishaOdisha National-International

Ashwini Vaishnaw: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇବେ ରୋଜଗାର

Tempered Glass Manufacturing: କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଦିନ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର-୬୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପ୍ଟିମସ୍ ଇନଫ୍ରାକମ୍ ଲିମିଟେଡର ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

Tempered Glass Manufacturing
Tempered Glass Manufacturing

Tempered Glass Manufacturing: କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଦିନ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର-୬୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପ୍ଟିମସ୍ ଇନଫ୍ରାକମ୍ ଲିମିଟେଡର ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି 
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମଦାନି କରାଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨.୫ କୋଟି ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ
ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଗତି କରିଛି। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଛଅ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଆଠ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, ସର୍ଭର, ରାଉଟର ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ଏଠାରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହି ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ କାରଖାନା ସମାନ ସିରିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।

'ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି'
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯାହା କେବଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସର୍ଭର, ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଏବେ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁକିଛି ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ashwini Vaishnaw
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
pm modi china visit
ଜାପାନରେ ମେଗା ଡିଲ୍ ପରେ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହି ଗସ୍ତ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
Odisha Police SI Exam
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
Top 10 news
Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୪ ଓ ୫ରେ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା, ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Jagdeep Dhankhar
ଇସ୍ତଫା ପରେ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଧନଖର, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ?
;