Add Zee Business As A Preferred Source
App

JP Nadda Health Update: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ , ଏମ୍ସ ଜାରି କଲା ବୁଲେଟିନ୍

JP Nadda Health Update: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ । ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏଏନଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିର ଥିଲା ବେଳେ ।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 14, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:03 PM IST
JP Nadda Health Update: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ , ଏମ୍ସ ଜାରି କଲା ବୁଲେଟିନ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
JP Nadda Health Update: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ , ଏମ୍ସ ଜାରି କଲା
2
3
4
5