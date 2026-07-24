Vande Mataram Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ,ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଅପମାନ କଲେ...

Vande Mataram Bill: ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ' ପରି ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ସରକାର ସଂସଦରେ 'ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ଅପମାନ ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬' ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅପମାନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ, 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ,'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ' ସହିତ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ତେବେ, ଏହି ଖବରଟି ଏବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୀ-ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ ଯୋଡି଼ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।