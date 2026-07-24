Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vande Mataram Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ,ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଅପମାନ କଲେ...

Vande Mataram Bill: ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:15 PM IST
Vande Mataram Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ,ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଅପମାନ କଲେ...
Image Credit: ରାଜ୍ୟସଭାରେ&#039;ବନ୍ଦେ ମାତରମ&#039; ବିଲ୍ ଆଗତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vande Mataram Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ବିଲ୍ ଆଗତ,ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ଅପମାନ କଲେ...
Vande Mataram Bill1 min ago
2
CJP protest1 hr ago
3
Top 10 news4:35 AM IST
4
Ethanol Free Premium Petrol4:05 AM IST
5
Bahuda Yatra 20262:41 AM IST