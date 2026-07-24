Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ravneet Singh Bittu Resigns: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ୍ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

Union Minister Ravneet Singh Bittu Resigns: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ୍ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଟ୍ଟୁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦେଇପାରେ। ସେ ନିଜେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:23 PM IST
Ravneet Singh Bittu Resigns: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ୍ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
Image Credit: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ୍ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ravneet Singh Bittu Resigns: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ୍ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
Ravneet Singh Bittu Resigns13 min ago
2
top 10 news today46 min ago
3
NEET-UG 2026 Paper Leak1 hr ago
4
Odisha vigilance2 hrs ago
5
road accident3 hrs ago