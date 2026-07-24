Union Minister Ravneet Singh Bittu Resigns: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ୍ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଟ୍ଟୁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦେଇପାରେ। ସେ ନିଜେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ:
ଅତୀତରେ ସମାନ ଗୁଜବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ପଠାଯାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବରେ ନିଜର ଆଧାର ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଜେପି ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ତିନି ଥର ସାଂସଦ:
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଟ୍ଟୁ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୁଧିଆନାରୁ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଲୁଧିଆନା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ରାଜା ୱାରିଂଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ୱାରିଂ ୩,୨୨,୨୨୪ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଟ୍ଟୁ ୩,୦୧,୨୮୨ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ବିଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ୨୦,୯୪୨ ଭୋଟ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ତିନି ଥର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଟ୍ଟୁ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଅନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ନାତି।