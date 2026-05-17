Bandi Sanjay POCSO Case: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବଣ୍ତି ଭାଗିରଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ନାବାଳିକା ସହ...

Bandi Bhageerath POCSO Case: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଡି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବଣ୍ଡି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ବଣ୍ଡି ଭାଗିରଥ୍ (Bandi Bhageerath)କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍-ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା (POCSO) ଆଇନ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମାଆ ଭାଗୀରଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା...
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ପ୍ରକୃତରେ, ନାବାଳିକା ଝିଅର ମାଆ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଏବଂ (POCSO) ପୋସ୍କୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ପୀଡିତା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀର ମନେ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୁକ୍-ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା:
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ,ପୋଲିସ ଏକ ଲୁକ୍-ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲା, କାରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଦେଶ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ,ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କୋର୍ଟଙ୍କ ମତ ପରେ, ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି - ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ:
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅକୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନେତା ତଦନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ କରିଛି।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦାବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ଚାପ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦାବିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୟାନ,ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଚାଟ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।