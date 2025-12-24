Advertisement
Unnao Case: ବେଲ୍ ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ଅପଦସ୍ତ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତା...

ଏହି ରାୟ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ପୀଡିତା, ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ମହିଳା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯୋଗିତା ଭାୟନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପୁଲିସ ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ହଟାଇ ଦେଇଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:25 PM IST

Unnao Case: ମଙ୍ଗବାର ଦିନ ବେଲ୍(Bail)ରେ ଫେରିଛନ୍ତି ୨୦୧୭ ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲଦିପ୍ ସିଂ ସେଙ୍ଗର୍। ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲଦିପ୍ ତଥା ବିଜେପି(BJP)ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶର ରାୟକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ।
 
ଏହି ରାୟ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ପୀଡିତା, ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ମହିଳା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯୋଗିତା ଭାୟନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପୁଲିସ ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ହଟାଇ ଦେଇଛି। 

ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା SBSP ନେତା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି 'ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ତ ଉନ୍ନାଓରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି'। ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଉପରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ।

 

ସେପଟେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ରିନାଥେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ମୁଁ ବଳାତ୍କାର ପୀଡିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର କିମ୍ବା ପଦାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ଦେବି।

ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ କ’ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ହତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି - ଯାହାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା - ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏ ସମାଜ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁବା ଉଚିତ୍।

ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏତେ ବଡ଼ ଶୀତ ରାତିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭୁଲିନାହିଁ ଯେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ।

ଏହି ମାମଲାରେ କେବଳ ଆହ୍ଲାବାଦ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟଥା କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଗଲା। କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଦୋଷୀ। ମୁଁ ଏହି ମାମଲାର ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି।

ତେବେ ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭୋଗୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଚାରପତି ସୁବ୍ରମନିୟମ୍ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶେଷ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ₹1.5 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଡରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏଥି ସହ କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ଉପରେ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇଛନ୍ତି: ତାଙ୍କୁ ପୀଡିତାଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ପୋଲିସରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଜାମିନ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ।

ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ୨୦୧୭ ମସିହାର। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସିବିଆଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦, ୨୦୧୯ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିସ୍ ହଜାରୀ କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପୀଡିତା, ତାଙ୍କ ମା' ଏବଂ ଯୋଗିତା ଭୟନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା।

ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

