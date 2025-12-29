Advertisement
Unnao case: ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: କୁଳଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଜାମିନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରହିତାଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲ

Unnao case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

୨୦୧୭ ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ବଳାତ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ। ସୋମବାର ଦିନ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସିବିଆଇର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସିବିଆଇ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା।

CJI କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଆଦେଶ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାମିନରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସେଙ୍ଗାର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି।" ତେଣୁ, ଜାମିନରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜେଲରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାରେ 10 ବର୍ଷର ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି।

ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେଙ୍ଗାର ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

