Unnao Case Status: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ...

Unnao Case Status: ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ଦେଶରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦୋଷୀ କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଜାମିନ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବିରୋଧାଭାଷ ପରେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଜାମିନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଦୋଷୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ ଡକ୍ଟର ଇଶିତା ସେଙ୍ଗର ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସେଙ୍ଗର ଆଗକୁ ଆସି ମଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଇଶିତା ସେଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଚିଠିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଚିଠିଟି ଏପରି ଏକ ଝିଅ ଭାବରେ ଲେଖୁଛି ଯିଏ ଥକ୍କି ଯାଇଛି, ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାରେ ବସିଛି, ତଥାପି ଆଶାକୁ ଧରି ରହିଛି କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବାକି ନାହିଁ। ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ନୀରବରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ।" ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସବୁକିଛି "ଠିକ୍" କରିଥାଉ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଶେଷରେ ନିଜ ପାଇଁ କହିବ। ଆମେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଚିତ୍କାର, ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସେଙ୍ଗର, ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା IANS ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। "ଯଦି ମୋ ବାପା ସେ ଝିଅକୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ," ସେ କହିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଆସୁଛୁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅ।" ଏହି ମାମଲାର ତଥ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତା ବାରମ୍ବାର ଘଟଣାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। CBI ଏକ CDR ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମୋ ବାପା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୃଥକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମର ପକ୍ଷ ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତାହା ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପରିବାର ସହିତ କ’ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କେତେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଆମେ ଜାଣୁ। ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ, ମୁଁ ଏହି ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଗତ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମର କୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଭାବନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତୀ। ସେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଧମକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସେଙ୍ଗାର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ (ପିଡିତା) କେବଳ କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ CRPF ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଢିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲୁ। ତଥାପି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋ ବାପା ବିଜେପି(BJP)ରେ ରହିବାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ସେହି ଗାଁର। ତାଙ୍କ କାକା ଜଣେ ଇତିହାସ-ପତ୍ରିକାଧାରୀ ଯିଏ ୨୦୧୦ ରେ ମୋ କାକାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ମୋ ବାପା ରାଜନୀତିରେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନ୍ୟାୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା।