ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ ଧରାପଡ଼ିଲା: ଜୈଶ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦକୁ ନେଇ UNSC ରିପୋର୍ଟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ

UNSC: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର (UNSC) ‘୧୨୬୭ ସାଙ୍କସନ୍ସ ମନିଟରିଂ କମିଟି’ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରେମ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର (UNSC) ‘୧୨୬୭ ସାଙ୍କସନ୍ସ ମନିଟରିଂ କମିଟି’ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରେମ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲ୍କିଲ୍ଲା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଜୈଶ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ:
ବିଏଲଏ (BLA) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବଲୋଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) କୁ ଅଲ୍-କାଏଦା କିମ୍ବା ଆଇଏସ୍ଆଇଏଲ୍ (ISIL) ସହ ଯୋଡ଼ି ଜାତିସଂଘର କଳା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଜାତିସଂଘ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, BLA ର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ଚୀନ-ପାକିସ୍ତାନ ମେଣ୍ଟକୁ ରୋକିଲେ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ BLA କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ‘ଟେକନିକାଲ ହୋଲ୍ଡ’ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧରେ ଏହି ସମାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲା।