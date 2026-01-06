Venezuela Political Crisis: ସଂକଟରେ ଭେନେଜୁଏଲା ଭବିଷ୍ୟତ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲା UN

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC)ର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଦଖଲ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:40 AM IST

Venezuela Political Crisis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC)ର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଦଖଲ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶା ଚୋରା ଚାଲାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।

୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ବିବାଦ ପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆମେରିକା ମାଦୁରୋ ସରକାରଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ନିଜର ମତ ବଜାୟ ରଖି କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାଦାଗିରି ପରି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଚକିତ କରିଛି। 

ଖବର ଅପଡେଟ ହେଉଛି। 

Prabhudatta Moharana

