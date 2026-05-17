ISKCON Controversy: ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇସ୍କନ

ISKCON Controversy: ବାରମ୍ୱାର ଦାଗିଦ ସତ୍ୱେ ପୁଣି ମନମାନୀ ଚଳାଇଛି ଇସ୍କନ । ଦ. ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆମେରିକାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ମାନିଲାନି ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାଲି ଦୁଇ ଦେଶରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ । ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଓ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଫ୍ଲୋରିଡା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ । ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ।
