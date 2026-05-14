UP Storm: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖି: ଝଡ଼ ନେଇଗଲା ୧୦୦ ଜୀବନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 14, 2026, 04:58 PM IST

UP Storm: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାଳବୈଶାଖ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 101 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 
ଏହି କାଳବୈଶାଖ ପ୍ରଭାବରେ ଭଦୋହିରେ 18, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 21, ମିର୍ଜାପୁରରେ 15, ପ୍ରତାପଗଡରେ 4, ଫତେହପୁରରେ 10, ବରେଲିରେ 4, ଉନ୍ନାଓ ଏବଂ ବାଦାଉଁରେ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସୀତାପୁର, ରାୟବରେଳୀ ଓ ଚନ୍ଦୌଲୀରେ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କାନପରୁ ଦେହାତ, ହରଦୋଇ ଓ ସମ୍ଭଲରେ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ, କୌଶାମ୍ବି, ସୋନଭଦ୍ର, ଲଖିମପୁର ଓ ଶାହାଜାହାଁପୁରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । 

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଜୀବନ, ​​ପଶୁଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

