TMC: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ

Trending Photos
TMC: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ପରଠାରୁ ଦଳ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଚାଲିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ଟିଏମସି ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ସନ୍ଦିପନ ସାହା ଏବଂ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୫୯ ଜଣ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ୫୯ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ପତ୍ର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇ ବହିଷ୍କୃତ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ, ସନ୍ଦିପନ ସାହା ଏବଂ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ, କୋଲକାତାର ଏମଏଲଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନେକ ଟିଏମସି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ କମ୍ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ବାଚସ୍ପତି ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ନାହିଁ।
ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ସନ୍ଦିପନ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ବାହାରୁ ଶୁଣୁଛି ଯେ 59 ଦସ୍ତଖତ ମିଳିଛି, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି।" ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟା ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବୈଠକ ପରେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇବି। ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।"
Also Read: Odisha Crime News: ଦେଢ଼ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା କଙ୍କାଳ
Also Read: Mojtaba Khamenei: ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା, ଆମେରିକା ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
Also Read: Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ