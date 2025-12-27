UPSC Exam Calendar 2026: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UPSC ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ତର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଜାମ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍

UPSC Exam Calendar 2026: ୟୁନିଅନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା, (NDA) ଏନଡିଏ, ସିଡିଏସ୍ (CDS), ସିଏପିଏଫ୍ (CAPF), ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ଏବଂ କମ୍ବାଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପାତକାଳୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଆବେଦନ ତାରିଖ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
UPSC Exam Calendar 2026: ୟୁନିଅନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା, (NDA) ଏନଡିଏ, ସିଡିଏସ୍ (CDS), ସିଏପିଏଫ୍ (CAPF), ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ଏବଂ କମ୍ବାଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପାତକାଳୀନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଆବେଦନ ତାରିଖ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ତଥାପି, କମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ପରିକ୍ଷା ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ୟୁନିଅନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୨୦୨୬ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପାତକାଳୀନ ତାରିଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା (CSE) ସିଏସ୍ଇ, ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା, (NDA )ଏନଡିଏ ଏବଂ ଏନ୍-ଏ (NA), CDS, IES/ISS, CAPFs (AC), କମ୍ବାଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (CMS) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କମିଶନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ। ଯେତେବେଳେ (NDA) ଏନଡିଏ ଏବଂ (CDS) ସିଡିଏସ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ।
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୨୪ ମେ, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା (Indian Forest Service) ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ (CSE) ପ୍ରିଲିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ୨୧ ରୁ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, (NDA) ଏନଡିଏ ଏବଂ (NA) ଏସଏ୍ ପ୍ରଥମ ଏବଂ (CDS)ସିଡିଏସ୍ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ୧୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ଏବଂ ମିଳିତ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। CAPF (AC) ପରୀକ୍ଷା ୧୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରେ, ମିଳିତ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ୨୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ (LDCE) ଏଲଡିସିଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
UPSC କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2026 କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ?
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ upsc.gov.in ରୁ UPSC ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୨୦୨୬ର (PDF) ପିଡିଏଫ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ upsc.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୨୦୨୬ ର ଏକ ପିଡିଏଫ୍ (PDF) ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋକଡ୍ କରିପାରିବେ।